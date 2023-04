Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Erneuter Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung ++ Uelzen - Auffahrunfall im Kreuzungsbereich - Verursacher alkoholisiert ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 05.04.2023

Lüneburg

Bardowick - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

Am 04.04. zwischen 20:00 und 22:30 Uhr schlugen Unbekannte das Fenster eines geparkten Pkw Audi in der Straße Im Grimm ein. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem Medikamente entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Reppenstedt - Erneut erfolgreicher WhatsApp-Betrug - Seniorin überweist Geld an "falschen" Sohn - Hinweise der Polizei

Im Verlauf des 03.04. und 04.04. erhielt eine 68-jährige Reppenstedterin eine SMS einer ihr unbekannten Nummer, in der sich der Verfasser als ihr Sohn ausgab. Im Verlauf eines kurzen Nachrichtenaustausches überwies die 68-Jährige zunächst 2500 Euro an ein ihr unbekanntes Konto. Am Folgetag kommt es erneut zu einer Geldforderung bei der weitere gut 2000 Euro überwiesen wurden. Erst danach fiel der Betrug auf und die Seniorin erkannte, dass es sich bei dem Verfasser der Nachrichten nicht um ihren Sohn handelte. Die Polizei ermittelt.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Parallel weist die Polizei auch nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - Polizei geht neue Wege und startet Präventionskampagne über Messenger-Dienste ++ gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++ kurze Hinweise und Aufklärung ++

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg.

Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte".

60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer.

"Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!"

Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken.

Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch.

Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüneburg - Erneuter Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Zeugen gesucht

Am Nachmittag des 04.04. gegen 17:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in einem Wohnhaus in der Alfred-Delp-Straße zu einem Kellerbrand kam. Bereits am Vortag brannten Möbelstücke innerhalb des Kellers. (siehe www.presseportal.de) Am gestrigen Nachmittag gerieten aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Autoreifen innerhalb eines Kellerabteils in Brand. Im Bereich des Kellers entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Wohnungen wurden bei dem Brand nicht beschädigt. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Hinweise, insbesondere auf verdächtige Personen, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Busfahrer nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.04. gegen 10:15 Uhr im Bereich der Dorfstraße Ecke Weinbergsweg. Ein 86-jähriger Fahrer bog mit seinem Pkw Ford vom Röthenweg kommend nach links in die Dorfstraße ab. Hierbei nahm er einem bevorrechtigten Linienbus die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 52-jährige Fahrer des Busses wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Weitere Fahrgäste innerhalb des Busses blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Uelzen - Alkoholisierter 37-Jähriger bedroht mehrere Personen

Am 04.04. gegen 21:30 Uhr wurden vier Personen im Bereich der Reithausstraße durch einen 37-Jährigen bedroht. Dieser nutzte hierfür ein Messer und folgte den dann Flüchtenden bis zum Parkplatz Hammersteinplatz. Durch alarmierte Polizeibeamte wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 2,3 Promille bei dem Verursacher festgestellt. Das Springmesser wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Suderburg - Kellereinbrecher durch Anwohner gestellt

Zu einem Einbruch in einen Keller kam es in den Abendstunden des 04.04. im Bereich der Bahnhofstraße. Durch Anwohner wurde gegen 18:45 Uhr ein Mann beobachtet, wie dieser Gegenstände aus dem Keller heraustrug. Der 27-Jährige war bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Uelzen - Einbruch in Büroräume - Einbrecher flüchten - Hinweise

Zu einem Einbruch kam es am 04.04. gegen 22:30 Uhr in Büroräume in der Eschemannstraße. Unbekannte gelangten gewaltsam in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurden sie durch den Eigentümer auf frischer Tat ertappt, in der Folge flüchteten die unbekannten Personen zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - RTW kommt von Fahrbahn ab - Verursacher flüchtet - Hinweise

Am 04.04. gegen 11:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4 zwischen dem Seedorfer Kreuz und dem Barumer Kreuz zu einem Unfall mit einem RTW (Krankentransportfahrzeug). Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B4 in Richtung Uelzen, hierbei überholte er den RTW und schnitt diesen. Der 38-jährige Fahrer des RTW musste daraufhin Ausweichen, geriet ins Schwanken und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der RTW verunfallte neben der Fahrbahn in einem Feld. Sowohl der Fahrer, als auch sein Kollege wurden bei dem Unfall leicht verletzt. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein 78-jähriger Patient, welcher ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise, insbesondere zu dem verursachenden Fahrzeug, nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Auffahrunfall im Kreuzungsbereich - Verursacher alkoholisiert

Am 04.04. kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Veerßer Straße. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw missachtete das verkehrsbedingte Bremsen einer vorausfahrenden 30-Jährigen mit ihrem Pkw VW. Aus diesem Grund fuhr der 38-Jährige auf den Pkw VW auf, sodass es zu einem Sachschaden von mehreren tausend Euro kam. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der 38-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,1 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

