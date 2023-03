Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Hemer (ots)

Über ein Fenster drangen Unbekannte am Freitag zwischen 13:10 und 19:20 Uhr in ein Wohnhaus am Mesterscheider Weg ein. Sie durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld und eine Tafel Schokolade. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell