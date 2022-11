POL-HS: Tablet Computer aus Kofferraum entwendet

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagmittag (26. November), 13 Uhr, und Montagmorgen (28. November), 07.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter in der Von-Humboldt-Straße zwei weiße Peugeot Boxer. An den Fahrzeugen waren zum Tatzeitpunkt Geilenkirchener (GK-) und Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

