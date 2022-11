Geilenkirchen (ots) - In der Nacht von Sonntag (27. November), 21 Uhr, auf Montag (28. November), 06.30 Uhr, brachen unbekannte Personen am Gillesweg in einen im Bau befindlichen Gebäudeteil der Realschule ein und entwendeten dort zirka 30 Meter Kabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

