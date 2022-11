POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Eine ältere Frau wurde am Samstag, 26. November, Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 10.15 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür in der Nohlmannstraße und gab an, für die Verlegung von Fernwärmeanschlüssen die Wasserleitungen abdrehen zu müssen. Daraufhin gewährte sie ihm Einlass. Für seine Arbeit verlangte er eine sofortige Barzahlung. Dieser Aufforderung kam die ...

mehr