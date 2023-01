Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Paketzusteller zwischen Auto und Laterne eingeklemmt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen (09.45 Uhr) wurde ein 46-jähriger Paketzusteller aus Gelsenkichener an der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße zwischen seinem Transporter und einer Laterne eingeklemmt. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ersten Erkenntnissen zur Folge war die Feststellbremse des Autos nicht betätigt worden, weshalb es ins Rollen kam. Am Fahrzeug und der Laterne entstand ein leichter Sachschaden.

