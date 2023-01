Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Schermbeck/Kreis Wesel/Oberhausen/Gladbeck: Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger fuhr am 25.10.2022, zwischen 00:13 Uhr und 01:50 Uhr mit einem Fahrzeug der Marke Mercedes Benz durch den Kreis Wesel und die Stadt Oberhausen. An dem Auto waren gefälschte amtliche Kennzeichen angebracht. Dies ist bekannt geworden, da der Tatverdächtige auf seiner Fahrt geblitzt wurde und der Bußgeldbescheid an die Person geschickt wurde, der die Kennzeichen tatsächlich gehören. Diese Person ist aber nicht die Person auf dem Foto und der Mann ist dem tatsächlichen Besitzer auch nicht bekannt.

Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben?

Ein Foto des Mannes finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/96949

Hinweise bitte unter 0800 2361 111 an die Polizei in Recklinghausen weitergeben.

