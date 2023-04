Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses ++ Zernien - Seniorin nach Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Bad Bevensen - Autofahrer fährt betrunken zur Anzeigenerstattung bei der Polizei ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.04.2023

Lüneburg

Neetze - Pedelec entwendet - Hinweise

Im Verlauf des 03.04. entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec der Marke Canyon in schwarz von einem Grundstück Am Eichenwald. Der Sachschaden liegt bei über 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses - leichter Sachschaden - Hinweise

Zu einem Brand kam es in den Nachmittagsstunden des 03.04. im Bereich des Kellers eines Mehrfamilienhauses in der Alfred-Delp-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Möbelstücke innerhalb des Kellers in Brand. Durch eine Zeugin wurde der Brand bemerkt und Teile außerhalb des Hauses getragen. Der Kleinbrand wurde durch die Feuerwehr Lüneburg abgelöscht. Im Bereich des Kellers entstand ein leichter Sachschaden von gut 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 03.04. auf den 04.04. entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichen eines Pkw VW Tiguan am Lüneburger Marienplatz. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Wohnung - Schmuck erbeutet - Hinweise

Zwischen dem 02.04. und dem 03.04. brachen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Langen Straße ein. Dort wurde unter anderem Schmuck entwendet. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Zernien - Seniorin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 03.04. gegen 10:00 Uhr in der Straße An der Bundesstraße. Eine 90-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr die Kreisstraße 21 von Gülden kommend und beabsichtigte die B191 im Bereich Zernien zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden landwirtschaftlichen Zuges, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 90-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Hitzacker - Motorisiertes Longboard gestoppt - Fahrer beeinflusst

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 03.04. gegen 18:00 Uhr ein Longboard-Fahrer in der Drawehnertorstraße kontrolliert. Das Longboard hatte einen Elektromotor und war damit gut 30 km/h schnell. Da das Gefährt keine Zulassung aufweisen konnte und nicht versichert war, wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrer unter Einfluss von Drogen stand, da ein Urintest positiv auf THC reagierte. Der junge Mann musste in der Folge zu Fuß nach Hause gehen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Topf brennt auf Herd in Mehrfamilienhaus

Zu einem Brand kam es in den Abendstunden des 03.04. innerhalb einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße. Durch einen Nachbarn der Wohnung wurde gegen 18:15 Uhr ein Brandmelder und Brandgeruch wahrgenommen. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde die verschlossene Wohnung geöffnet und ein Brand im Küchenbereich gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen geriet vermutlich ein auf einer eingeschalteten Herdplatte befindlicher Topf in Brand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Bevensen - Autofahrer fährt betrunken zur Anzeigenerstattung bei der Polizei

In den Mittagsstunden des 03.04. erschien ein 63-Jähriger zu einer Anzeigenerstattung auf der Dienststelle der Polizeistation Bad Bevensen. Durch einen Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert und mit seinem Auto zur Dienststelle gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,3 Promille. Der 63-Jährige musste somit zu Fuß nach Hause gehen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Bienenbüttel - Anhaltesignale von Polizeibeamten missachtet - Fahrer betrunken

In der Nacht zum 04.04. passierte gegen 03:30 Uhr ein Pkw VW Golf eine Kontrollstelle der Polizei in der Universitätsallee in Lüneburg. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizeibeamten und fuhr in Richtung Bienenbüttel. Dort konnte der Pkw im Bereich der Lüneburger Straße gestoppt werden. Der 35-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von mehr als 2 Promille auf. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

