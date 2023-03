POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch: Einbrecher wird gestört und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Bochum (ots) - Am 12. März kam es in der Bochumer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine alkoholisierte Fahrradfahrerin (48) die Kontrolle über ihr Rad verlor und ohne Fremdeinwirkung stürzte. Nach Angaben einer Zeugin befuhr die Frau gegen 3.10 Uhr in einer unsicheren Fahrweise - augenscheinlich mit Schlangenlinien - die Bleichstraße in Richtung Bongardstraße. In Höhe der Hausnummer 6 wollte die ...

mehr