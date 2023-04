POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Gartenlaube - Hinweise ++ Uelzen - Rollerfahrer unter Drogeneinfluss - Marihuana aufgefunden ++ Lemgow - Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.04.2023

Lüneburg

Lüneburg - Radtasche in unbeobachtetem Moment entwendet - Hinweise

Bereits am Samstag, 01.04.23. wurde zwischen 14:55 und 15:05 Uhr eine Radtasche am Bahnhof in Lüneburg entwendet. Diese befand sich abgestellt neben einem Fahrrad im Bereich des Gleis 2. In der Tasche befand sich unter anderem Kleidung. Es entstand ein Sachschaden von gut 180 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlaube - Hinweise

Zwischen dem 31.03. und dem 02.04. brachen Unbekannte in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Wilhelm-Hillmer-Straße ein. Die Unbekannten gelangten gewaltsam in die Hütte und entwendeten neben Akkuschrauber und Stichsäge auch eine Solarleuchte. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 03.04. gegen 08:30 Uhr in der Boecklerstraße wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer eines Lkw unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,4 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der junge Mann gar keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug besaß.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise

In der Nacht zum 03.04. versuchten Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Lindenallee einzubrechen. Vermutlich gelangten die Einbrecher nicht in das Objekt und flüchteten daher ohne Diebesgut. Videoaufzeichnungen wurden gesichert. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Opfer flüchtet nach Körperverletzung - Zeugen bedroht

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 02.04. gegen 20:00 Uhr im Bereich der Straße Hauenriede. Ein 35-Jähriger schlug in einem Streit seiner Lebensgefährtin gegen die Nase, sodass diese verletzt wurde. Die 37-Jährige flüchtete daraufhin und hielt einen vorbeifahrenden Pkw an, um Hilfe zu erhalten. Unter anderem der 34-jährige Autofahrer wurde daraufhin durch den 35-Jährigen mehrfach bedroht und beleidigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Rollerfahrer unter Drogeneinfluss - Marihuana aufgefunden

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 02.04. gegen 13:30 Uhr in der Celler Straße wurde festgestellt, dass der 51-jährige Fahrer des Rollers unter dem Einfluss von THC stand. Zudem war der Roller nicht versichert und die Fahrerlaubnis fehlte ebenfalls. Darüber hinaus wurde auch noch Marihuana im Rucksack des Fahrers gefunden. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.

