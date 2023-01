Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herten: Autodiebstahl und versuchter Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Von einem Rastplatz an der A2 in Bladenhorst entwendeten Unbekannte einen roten Dacia Logan mit BO(chumer) Kennzeichen. Tätig waren die Unbekannten zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen.

Herten

Heute Morgen (ca. 10 Uhr) versuchte ein Mann in eine Wohnung an der Nesselrodestraße einzubrechen. Der bislang unbekannte Mann griff gerade durch ein auf Kipp stehendes Fenster, als er von der Wohnungsinhaberin ertappt wurde. Er flüchtete sofort auf einem BMX-Fahrrad. Beschrieben wird er wie folgt: 20-30 Jahre alt, blauer Kapuzenpullover mit graue Kapuze. Wer hat den Mann am Morgen gesehen und kann weitere Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

