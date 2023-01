Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Osterfelder Straße/Peterstraße/Hans-Böckler-Straße sind heute Morgen ein Linienbus und zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von fast 40.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-jährige Busfahrer aus Bottrop gegen 6.15 Uhr auf der Osterfelder Straße stadtauswärts unterwegs. Auf der Kreuzung stieß er dann mit einem 61-jährigen Autofahrer aus Bottrop und einem 47-jährigen Autofahrer aus Dinslaken zusammen, die auf der Peterstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße fuhren. Zur Unfallzeit war die Ampel ausgefallen.

