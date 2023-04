Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Tätendorf-Eppensen und Barum ++ Pkw kommt von Fahrbahn ab ++ Fahrerin verstirbt an der Unfallstelle ++

Lüneburg (ots)

++ Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Tätendorf-Eppensen und Barum ++ Pkw kommt von Fahrbahn ab ++ Fahrerin verstirbt an der Unfallstelle ++

Landkreis Uelzen

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 03.04.2023 auf dem Ortsverbindungsweg (Tätendorfer Straße) zwischen Tätendorf-Eppensen und Barum. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo die Straße von Tätendorf in Richtung Barum. Gegen 16:30 Uhr kam diese aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Holzmast und überschlug sich mit ihrem Pkw. Die 37-Jährige verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch am Unfallort. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme, zu der auch ein Gutachter und eine Drohne eingesetzt wurden, war die Strecke bis 20:15 Uhr voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren Barum und Tätendorf-Eppensen im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell