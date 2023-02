Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Männer rauben eine Tankstelle in Stöcken aus und flüchten - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag, 27.02.2023, haben zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle am Westschnellweg in Hannover-Stöcken mit einem Messer ausgeraubt. Die Täter flüchteten im Anschluss mit Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betraten zwei Männer gegen 02:45 Uhr eine Tankstelle in der Straße "Jädekamp" im hannoverschen Stadtteil Stöcken. Ein Mann bedrohte den 59-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld, Tabakwaren und alkoholischen Getränken. Da der Angestellte der Aufforderung nicht gleich nachkam, sprühte der zweite Täter ihm Reizgas ins Gesicht. Die Täter schnappten sich im Anschluss Tabakwaren und alkoholische Getränke. Bargeld konnte nicht entwendet werden. Während der Flucht rutschte einer der Männer aus, der andere fiel über ihn. Dabei verloren sie einiges an Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, unter anderem war auch ein Polizeihubschrauber in die Suchmaßnahmen mit eingebunden, verlief negativ.

Ein Täter war etwa 35 Jahre alt und hatte einen dunklen Vollbart. Er trug eine schwarze Hose mit weißen Streifen; er hatte schwarze Schuhe an. Weiterhin führte er einen blauen Rucksack der Marke "Nike" mit sich.

Sein Komplize wird auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er war bekleidet mit einer khakifarbenen Hose mit weißen Nähten und einer schwarzen Jacke. Darunter trug er eine weiße Kapuze und hatte weiße Schuhe an.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, ram

