POL-H: Zeugenaufruf: Polizei nimmt Täter zu mehreren Straftaten im norddeutschen Raum in Hannover-Mitte fest

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 26.02.2023, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen, die mehrere Straftaten im nord-/ und mitteldeutschen Raum, von Schleswig-Holstein über Sachsen-Anhalt bis nach Niedersachsen, begangen haben. Die Männer konnten durch Einsatzkräfte auf dem "Kiss and Ride"-Parkplatz am Hauptbahnhof in einem VW Tiguan mit gestohlenen Kennzeichen festgestellt werden. Im Anschluss sah ein bislang unbekannter Hinweisgeber, dass eine weitere männliche Person mit einem Hyundai vorfuhr und auffällig die Türgriffe des VW säuberte. Die Polizei sucht den Hinweisgeber.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Mitte meldete sich ein 33-Jähriger im Polizeikommissariat Sarstedt und teilte mit, dass seine Kennzeichen vom Pkw entwendet worden waren und er nun eine Nachricht auf seinem Handy erhielt, dass die Kennzeichen in der Innenstadt von Hannover registriert wurden. Eine Funkstreifenwagenbesatzung überprüfte den "Kiss and Ride"-Parkplatz an der Rundestraße und stellte die entwendeten Kennzeichen an einem dortigen grauen VW Tiguan fest. In dem Fahrzeug saßen zwei Männer im Alter von 27 und 41 Jahren. Während der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte mögliches Diebesgut im Fahrzeug, dessen Herkunft derzeit ermittelt wird. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass eine Firma aus Kiel (Schleswig-Holstein) die Unterschlagung des VW Tiguans und Tankbetrug in mehreren Fällen angezeigt hatte. Des Weiteren gab der 41-Jährige, welcher auf dem Fahrersitz saß an, Drogen konsumiert zu haben. Die zwei Männer wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zum Polizeikommissariat Hannover-Mitte genommen.

Gegen den 27-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor, sodass dieser im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der 41-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Im Anschluss sah ein bislang unbekannter Hinweisgeber, dass eine männliche Person mit einem Hyundai vorfuhr und in auffälliger Weise an den VW Tiguan herantrat. Anschließend fuhr die Person im Hyundai davon.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unterschlagung eines Fahrzeuges, Kennzeichendiebstahls, Tankbetrugs in mehreren Fällen im nord-/ mitteldeutschen Raum, Diebstahls, Fahrens unter Drogeneinfluss und Urkundenfälschung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Den VW Tiguan stellte die Polizei sicher. Die Polizei sucht insbesondere den Hinweisgeber, welcher die Bundespolizei über die verdächtige Person informierte, welche mit einem Hyundai vorfuhr auffällig an den grauen VW Tiguan herantrat. Hinweise, ebenfalls von weiteren Zeugen, die Auffälliges an dem Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 zu melden. /bo, ram

