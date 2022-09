HZA-KA: Karlsruher Zoll spendet 2.500 Euro/ Beschäftigte des Hauptzollamts Karlsruhe spenden an den Verein des KreativHaus e.V.

Karlsruhe (ots) - Das Zollamt Heidelberg zieht nach einer kurzen Interimslösung in "Im Breitspiel 11" nunmehr endgültig in sein neues Gebäude und ist ab dem 20.09.2022 in "Im Breitspiel 13/1" in 69126 Heidelberg zu erreichen. Aufgrund des anstehenden Umzugs bleibt die Dienststelle am 19.09.2022 geschlossen. Paketabholungen sind an diesem Tag leider nicht möglich. ...

