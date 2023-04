Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet ++ Lüchow - Mehrere Brände von aufgehäuftem Geäst im Landkreis ++ Uelzen - Fahrer nach Unfall schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 06.04.2023

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche entwendet - Hinweise

Am 05.04. gegen 12:15 Uhr entwendeten Unbekannte einer 69-jährigen Dame in einem Geschäft in der Grapengießerstraße die Geldbörse aus der geschlossenen Handtasche. Darin befanden sich neben diversen Dokumenten auch Zahlungsmittel. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Pkw auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet - Hinweise

Am 05.04. zwischen 16:30 und 17:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw Audi A4 auf dem Parkplatz eines Baumarktes Bei der Keulahütte beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Audi, sodass dieser beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Brand auf Flachdach einer Produktionshalle - keine Verletzten

Zu einem Brand auf dem Flachdach einer Produktionshallte in der Continentalstraße kam es am 05.04. gegen 12:30 Uhr. Vermutlich bei Dacharbeiten geriet ein Teil des Flachdaches in Brand. Mitarbeitende der Firma versuchten bereits mit diversen Feuerlöschern den Brand zu löschen, dieser wurde schließlich durch die hinzugerufene Feuerwehr bekämpft. Ein größerer Brandausbruch konnte so verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüchow - Mehrere Brände von aufgehäuftem Geäst im Landkreis - Hinweise

Am späten Abend des 05.04. geriet gegen 23:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache aufgehäuftes Geäst im Bereich des Osterfeuerplatzes in Woltersdorf / Lichtenberg in Brand. Das Feuer brannte schließlich, unter Kontrolle der Feuerwehr, herunter. Kurz darauf kam es gegen 00:00 Uhr zu einem weiteren Brand in der Röhrser Straße in Lüder. Auch hier wurde das Geäst, welches für das Osterfeuer vorgesehen war, vermutlich durch Unbekannte frühzeitig entzündet. Die Feuerwehr Lüder löschte den Großteil ab. In der Nacht zum 06.04. brannte gegen 02:00 Uhr weiteres aufgehäuftes Geäst in Lemgo / Trabuhn im Bereich der dortigen Crossstrecke ab. Auch dies war für ein Osterfeuer vorgesehen. Die Polizei ermittelt.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 0581-9300, entgegen.

Lüchow - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am 05.04. gegen 15:30 Uhr kam es in der Dannenberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai erkannte einen von rechts kommenden 77-jährigen Radfahrer zu spät, sodass es zur Kollision kam. Der 77-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 350 Euro.

Uelzen

Uelzen - Landwirtschaftliches Gerät und Strohhaufen gerieten in Brand - Hinweise

In den Mittagsstunden des 05.04. wurde durch eine Zeugin festgestellt, dass im Bereich eines Waldgebietes nahe des Ortsverbindungsweges zwischen Klein Liedern und Hanstedt II ein Brand ausgebrochen war. Vor Ort brannten aus bislang ungeklärter Ursache ein Strohhaufen und ein älteres landwirtschaftliches Gerät (Kartoffelroder). Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Hanstedt - Beifahrerin nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 05.04. gegen 13:45 Uhr in der Wriedeler Straße. Eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo fuhr von der Dorfstraße nach links auf die Wriedelerstraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 19-Jährigen mit seinem Pkw Audi A4. Bei dem Zusammenstoß wurde unter anderem ein Airbag ausgelöst, wodurch die 17-jährige Beifahrerin im Pkw Audi leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 13.500 Euro.

Uelzen - Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Am 05.04. kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Zum Neuen Gehege. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr die Straße in Richtung Jastorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Uelzen - Ermittlungen wegen Brandstiftung - Pkw brennen - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 06.04 wurden nach ersten Ermittlungen gegen 04:00 Uhr zwei nebeneinander geparkte Pkw angezündet. Die beiden Fahrzeuge befanden sich geparkt in der Straße Johnsburg. Ein Pkw VW brannte unter anderem im Bereich des Motorraumes vollständig aus. Ein weiterer Pkw Kia brannte im Bereich des Reifens, dieser konnte noch durch Polizeibeamte gelöscht werden. Der andere brennende Pkw wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Die genaue Brandursache ist noch ungeklärt. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell