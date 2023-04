Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dan./Uelzen vom 06./07.04.2023 (Karfreitag) ++

Lüneburg (ots)

- Landkreis Lüneburg -

Brennender Mülleimer

Am Donnerstag, 06.04.2023, gegen 15:30 Uhr, schüttete ein 59-Jähriger in seiner Wohnung in der Wichernstraße in Lüneburg den Inhalt eines Aschenbechers in einen Mülleimer. Der Mülleimer fing daraufhin Feuer. Durch das sehr schnelle Einschreiten der freiwilligen Feuerwehr Lüneburg konnte der Brand gelöscht werden, bevor Sach- oder Personenschaden entstehen konnte.

Drogen auf Party

Am Freitag, 07.04.2023, gegen 03:20 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass auf einer Party in der Bleckeder Landstraße in Lüneburg Drogen konsumiert werden sollen. Als eine zivile Streifenbesatzung vor Ort eintraf, nahmen die Beamten tatsächlich im Treppenhaus des Hauses eine männliche Person wahr, die gerade Drogen zu sich nahm. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei mehreren Partygästen verbotene Substanzen aufgefunden. Die Party wurde daraufhin beendet.

Einbrecher gestellt

Am Freitag, 07.04.2023, gegen 04:10 Uhr, verschaffte sich ein 48-jähriger Mann unbefugt Zutritt zu einer Gaststätte in der Friedrich-Kücken-Straße in Bleckede. Der Mann war offenbar zuvor Gast in der Gaststätte gewesen und hatte sich kurz vor der Schließung unbemerkt ein Fenster geöffnet. Der Mann wurde von dem Betreiber der Gaststätte beim Betreten überrascht. Ob der Mann etwas entwenden wollte ist noch unklar.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Keine Beiträge

- Landkreis Uelzen -

Häusliche Gewalt Am Donnerstagabend kommt es in Uelzen zu einer körperlichen Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld, wobei ein 35-jähriger seiner 37-jährigen Lebensgefährtin mit der flachen Hand in das Gesicht schlägt. Als eine Nachbarin der 37-jährigen zur Hilfe eilen möchte, tritt der 35-jährige nach der Nachbarin, die sich im Folgenden in ihre Wohnung retten und die Polizei alarmieren kann.

Fehlende Pflichtversicherung

Am Donnerstagabend kontrolliert die Polizei in der Uelzener Innenstadt einen E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022. Da dementsprechend kein gültiges Versicherungsverhältnis besteht und sich zudem zwei Personen im Alter von 20 Jahren auf dem E-Scooter befinden, wird die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug untersagt.

Körperverletzungsdelikt

In den frühen Morgenstunden des Freitags schlägt ein 30 Jahre alter Mann vor einer Bar in der Uelzener Innenstadt mehrfach auf einen 25 Jahre alten Mann ein, sodass dieser zu Boden fällt und schlussendlich im Uelzener Krankenhaus behandelt werden muss.

Kneipenszene in Uelzen und Bad Bevensen

Sowohl im Rahmen der Streife, als auch durch Anrufe von Bürgern wird die Uelzener Polizei in den Abendstunden des Donnerstags und den Morgenstunden des Karfreitags aufmerksam auf regen Betrieb in den Gaststätten der Hansestadt Uelzen und der Kurstadt Bad Bevensen. Es werden mit den Gaststättenbetreibern Gespräche unter Hinweis auf das Niedersächsische Gesetz über Feiertage geführt.

