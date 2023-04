Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Rad vor Arztpraxis entwendet - Hinweise ++ Ebstorf - Außenspiegel beschädigt - Hinweise ++ Uelzen - Unfall auf der Bundesstraße 71 - Fünf Leichtverletzte ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 12.04.2023

Lüneburg

Lüneburg - Rad vor Arztpraxis entwendet - Hinweise

Am 11.04. gegen 12:30 Uhr wurde vor einer Arztpraxis in der Sülztorstraße ein kurzzeitig abgestelltes und unverschlossenes Fahrrad entwendet. Im Fahrradkorb befanden sich neben einem Einkauf auch eine Jacke. Die Jacke konnte durch den Geschädigten im Nahbereich aufgefunden werden. Das Fahrrad mitsamt der Einkäufe blieb verschwunden. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebe entwenden Matratzen und Kissen - Hinweise

Zu einem Einbruch in eine zukünftige Wohnunterkunft kam es in der Nacht vom 10.04. auf den 11.04. in der Straße Am Bargenturm. Unbekannte entwendeten aus den Containern unter anderem diverse Matratzen, Kissen und Bettbezüge. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

In der Nacht vom 10.04. auf den 11.04. schlugen Unbekannte das Fenster eines geparkten Pkw BMW in der Schießgrabenstraße ein. Dieser befand sich parkend auf einem Parkplatz. Aus dem Pkw wurden unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Fahrt unter Einfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 11.04. gegen 15:30 Uhr in Wustrow wurde festgestellt, dass der 50-jährige Fahrer eines Pkw VW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv auf den Parameter THC.

Uelzen

Uelzen - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 11.04. gegen 16:00 Uhr innerhalb einer Wohnung in Uelzen. Infolge von Streitigkeiten sprühte eine 41-Jährige einer 25-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht und schmiss zudem mit Gläsern. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Ebstorf - Außenspiegel beschädigt - Hinweise

In der Nacht vom 10.04. auf den 11.04. beschädigten Unbekannte beide Außenspiegel eines geparkten Pkw VW Golf auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-947920, entgegen.

Uelzen - Unfall auf der Bundesstraße 71 - Fünf Leichtverletzte

Am 11.04. kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71. Eine 40-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Superb befuhr die B71 aus Uelzen in Richtung Groß Liedern. An der Auffahrt zur Bundesstraße 4 musste die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat Panda erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr ungebremst auf den Pkw Skoda auf. Die drei Insassen im Pkw Skoda und der Fahrer des Pkw Fiat, sowie sein 4-jähriges Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B71 teils voll gesperrt werden.

