Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.09.2022

Ravensburg (ots)

Übergriff auf Joggerin - Jugendlicher festgenommen

Nach einem Übergriff auf eine Joggerin am Donnerstagabend in einem Waldgebiet bei Oberzell ermittelt die Polizei aktuell wegen eines versuchten Sexualdeliktes gegen einen Jugendlichen. Der 17-Jährige soll mit einem Fahrrad in dem Waldgebiet unterwegs gewesen sein und die 21 Jahre alte Joggerin bereits am Waldrand angesprochen haben. Als sie ihren Weg in den Wald fortsetzte, schloss der Tatverdächtige abermals zu ihr auf, sprang vom Rad und riss sie zu Boden. Er warf sich in mutmaßlich sexueller Absicht auf sie und packte sie nach derzeitigen Erkenntnissen am Hals. Die Joggerin wehrte sich und schrie um Hilfe, worauf ein Spaziergänger aufmerksam wurde. Er eilte der Frau zu Hilfe, worauf der Angreifer auf sein Fahrrad sprang und davonfuhr. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung geriet der 17-Jährige aufgrund der Beschreibung ins Visier der Beamten. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ravensburg verbracht. Dort wurde er, nach Durchführung aller erforderlicher polizeilicher Maßnahmen, wieder auf freien Fuß gesetzt. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung der Joggerin zu rechnen.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeihauptkommmissarin Sarah König, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell