Frau nach Auseinandersetzung in Unterkunft in Polizeigewahrsam

Wegen Beleidigungen, Bedrohungen und einem Angriff auf eine Mitbewohnerin ist eine 33-Jährige am Donnerstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die ukrainische Frau war in einer Unterkunft im Stadtgebiet untergebracht, wo sie wohl bis kurz vor 23 Uhr lautstark Musik hörte. Als die gleichaltrige Mitbewohnerin sie bat, die Musik leiser zu machen, spuckte sie der Bittenden ins Gesicht und schlug sie mit der Faust auf die Wange. Weiter soll sie die Frau sowie einen 40-Jährigen, der helfen wollte, mit dem Tode bedroht haben. Auch der hinzugerufenen Polizei gegenüber gab sie sich aggressiv, weshalb die Beamten die 33-Jährige in Arrest nahmen. Sie musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier verbringen und hat nun neben den Kosten hierfür auch mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Enkeltrick-Betrüger in mehreren Fällen erfolgreich - Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug

Gleich mehrere Opfer sind in den letzten beiden Tagen im Stadtgebiet Betrügern aufgesessen. Im Laufe des Donnerstags wurden sowohl eine 60-Jährige aus Alberskirch wie auch eine 59-Jährige aus Weingartshof per Messengerdienst WhatsApp von einem vermeintlichen Familienangehörigen angeschrieben. Dieser gab vor, dass sein Handy defekt sei und er deshalb eine andere Nummer habe. Die Betrüger baten um die dringende Überweisung eines jeweils vierstelligen Geldbetrages, was beide Frauen taten. Erst hinterher wurde Beiden bewusst, dass sie einem Betrug aufgesessen sind, woraufhin sie sich bei der Polizei meldeten. Betrügern auf den Leim gegangen ist auch eine 93-Jährige aus der Weststadt. Die Täter riefen bei der Frau an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Der vermeintliche Polizist sagte, ihre Enkelin habe betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und sei nun im Gefängnis. Nur unter Zahlung einer Kaution könne sie wieder freikommen, woraufhin die Übergabe der Wertgegenstände aus der Wohnung vereinbart wurde. Ein etwa 25 Jahre alter blonder Mann, der etwa 180 cm groß war, nahm gegen 16 Uhr Schmuck im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags in der Nähe der Dreifaltigkeitskirche entgegen. Personen, die zu der Zeit in dem Bereich eine Person beobachtet haben, die auf die Beschreibung passt oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

In dem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrügern, die derzeit unter Vorspielung einer Vielzahl an Betrugsgeschichten an das Geld ihrer Opfer kommen wollen. Ein Hinweis: Geben Sie ihr Geld nicht in fremde Hände, wenn Sie den Empfänger nicht kennen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei! Weitere Tipps und Infos zu den gängigen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Geld an vermeintliche Tochter überwiesen

Auf Betrüger hereingefallen ist eine 61-Jährige aus dem Stadtgebiet im Laufe der letzten Tage. Sie wurde über den Messengerdienst WhatsApp von einer unbekannten Nummer angeschrieben, deren Absender sich als ihre Tochter ausgab. Die vermeintliche Angehörige gab vor, dass ihr Handy defekt sei und sie sich deshalb mit einer unbekannten Nummer melde. Sie bat die 61-Jährige darum, ihr aus einer Notlage zu helfen und für sie einen vierstelligen Betrag zu überweisen. Dies tat die gutgläubige Frau. Einige Tage später meldeten sich die Betrüger abermals und baten um eine zweite Überweisung. Der 61-Jährigen war zwischenzeitlich bewusstgeworden, dass sie einem Betrug aufgesessen war, weshalb sie der zweiten Bitte nicht mehr nachkam und die Polizei verständigte. Diese warnt ausdrücklich vor der derzeit gängigen Betrugsmasche. Seien Sie misstrauisch, wenn sich ein angebliches Familienmitglied unter unbekannter Nummer meldet! Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach und kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Polizeinotruf. Weitere Infos zu der Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Mann klaut zwei Fahrräder - Polizei sucht Eigentümer

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Isny gegen einen 31-jährigen Mann, der am Dienstag gleich zwei Fahrräder an sich genommen hat. Nachdem am Dienstagvormittag im Bereich Maierhöfen ein Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde, konnten Beamte des Polizeipostens Isny kurze Zeit später den 31 Jahre alten Tatverdächtigen mit dem Fahrrad ausfindig machen und dieses dem Eigentümer zurückbringen. Gegen Abend entdeckte eine Polizeistreife den 31-Jährigen erneut mit einem Fahrrad. Auch hier konnte der Tatverdächtige nicht nachweisen, dass es sich um sein eigenes Fahrrad handelt. Der Eigentümer des vermutlich entwendeten Mountainbikes der Marke Radon, Modell Stage, in der Farbe schwarz, wird gebeten, sich mit einem entsprechenden Nachweis unter Tel. 07562/9765-0 auf dem Polizeiposten Isny zu melden.

Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zwei schwerverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 9.30 auf der Fronhofener Straße ereignet hat. Der 74-jährige Fahrer eines Renault übersah beim Linksabbiegen auf die Baienstraße die aus Richtung Fronhofen kommende Fahrerin eines Opel. Der Unfallverursacher und die 33 Jahre alte Opelfahrerin wurden durch einen Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. In dem Opel befand sich zum Unfallzeitpunkt neben der Fahrerin auch ihre Tochter, das Kleinkind blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr wurde der Tank des Opels, der mit Erdgas betrieben wird, abgeklemmt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die 56-jährige Fahrerin eines Fiat auf einen BMW aufgefahren, der an einer Ampel auf der L 317 stand. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Um den Fiat, der nicht mehr fahrbereit war, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

