Bodenseekreis (ots)

Kressbronn am Bodensee / Gohren

Autofahrerin gerät in Gegenverkehr

Während der Fahrt auf der Langenarger Straße von Langenargen in Richtung Kressbronn geriet am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die 60 Jahre alte Fahrerin eines BMW vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Fahrer eines Hyundai. Während die beiden Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, wurden beide Pkw so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Erstmeldung über eine Frontalkollision rückte auch die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa eine Stunde einseitig gesperrt.

Langenargen

Verkehrsrowdy gestoppt

Mit Strafanzeigen muss ein 24-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr zunächst durch gefährliche Fahrmanöver aufgefallen war und danach einen 29-Jährigen bedroht haben soll. Ohne die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin zu achten, fuhr er mit seinem Pkw von einer Seitenstraße auf die Lindauer Straße ein. Von der Fahrerin auf die gefährliche Situation per Lichtzeichen hingewiesen, soll der 24-Jährige stark abgebremst und die Ford-Fahrerin so zu einer Vollbremsung genötigt haben. Als der Beifahrer bei einer günstigen Gelegenheit aus dem Ford ausstieg, um den Verkehrsrowdy zur Rede zu stellen, soll der 24-Jährige den 29-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben und den Ford bei der weiteren Fahrt über eine längere Zeit verfolgt haben. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten die Schreckschusswaffe und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Meckenbeuren

Kontrolle über Pkw verloren - Unfall

Glück im Unglück hatte ein 19 Jahre alter Volvo-Fahrer, als er am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Kreisstraße 7725 die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat und verunfallte. Der junge Mann war von Hirschlatt in Richtung Kehlen unterwegs, geriet aus unklarer Ursache ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zwei Leitpfosten sowie zwei Verkehrsinseln im Einmündungsbereich der Hirschlatter Straße und kam hinter der angrenzenden Cunzostraße in einer Obstwiese zum Stehen. Während der 19-Jährige unverletzt blieb, entstand an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 7.000 Euro beziffert wird.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 467 zwischen Tettnang und Liebenau ereignet hat, wurde eine Person leicht verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein 80 Jahre alter Citroen-Lenker fuhr in Richtung Tettnang und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Autofahrer nach rechts in Richtung Obermeckenbeuren abbiegen wollte. Beim wuchtigen Aufprall erlitt der 35-jährige Fahrer des VW leichte Verletzungen. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Immenstaad am Bodensee

Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens erlangten Beamte des Polizeipostens Immenstaad und der Rauschgiftermittlungsgruppe Friedrichshafen Hinweise darauf, dass ein 38-jähriger Tatverdächtiger bereits seit Juli 2021 mit Betäubungsmittel handeln soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes. Bei der am Donnerstag durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stellten die Einsatzkräfte schließlich mehrere hundert Gramm Marihuana sicher, die dem Tatverdächtigen zugeordnet werden können. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Meersburg

Unfall beim Wendemanöver

Ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro hat sich am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der L 201 ereignet. Ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer war mit in Richtung Uhldingen unterwegs und wollte an einem Feldweg wenden. Bei dem Manöver übersah er einen 78-Jährigen, der mit seinem Nissan ebenfalls in Richtung Uhldingenunterwegs war. Trotz Vollbremsung kam der Nissan nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes. Der durch ein Attest von der Gurtpflicht befreite Nissan-Lenker erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Unfallverursacher erlitt den polizeilichen Erkenntnissen zufolge leichte-, seine Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während am Mercedes rund 8.000 Euro Sachschaden entstand, fällt dieser am Nissan etwas geringer aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste die Landesstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Bermatingen

Unter Medikamenteneinfluss und mit Messer am Steuer

Weil er mutmaßlich unter dem Einfluss von Medikamenten und mit mehreren verbotenen Waffen unterwegs war, muss ein 31-jähriger Autofahrer mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Beamte des Polizeirevier Überlingen hatten den Mann am Donnerstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle in der Markdorfer Straße gestoppt. Hierbei zeigte der Fahrzeuglenker Anzeichen, die auf dem starken Einfluss von Medikamenten hindeuteten. Zudem führte er im Seitenfach der Fahrertüre griffbereit einen Teleskopschlagstock und ein verbotenes Springmesser mit. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest und durchsuchten ihn, wobei sie ein weiteres verbotenes Springmesser auffanden. Der 31-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt. Zudem behielten sie den Führerschein des Mannes ein.

Hagnau

Wespe im Führerhaus - Traktor-Fahrer verliert die Kontrolle

Ein Insekt war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Winzerstraße. Ein 61 Jahre alte Traktor-Fahrer verlor aufgrund einer Wespe im Führerhaus die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei geparkte Autos. Dabei entstand an beiden Opel insgesamt etwa 17.000 Euro, an der Zugmaschine etwa 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

