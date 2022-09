Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Mehrmalige Sachbeschädigung an Pkw- Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in jüngster Vergangenheit mehrmals einen Fiat, der auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt war. Zunächst zerkratzte der Täter die Heckklappe und verklebte beide Türschlösser des Fahrzeugs. Bei einer weiteren Tat beschädigte der Unbekannte die Beifahrerseite durch einen Kratzer und bemalte einen Frontscheinwerfer mit Farbe. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ermittelt der Polizeiposten Meßkirch. Etwaige Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Stetten am kalten Markt

Pkw kollidiert mit Stein

Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Donnerstag um kurz vor 22.45 Uhr auf der Ringstraße kam. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin war in Richtung Meßstetten/Hartweg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Gewanns "Gereute" von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem größeren Naturstein. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Da die Beamten im Audi mehrere Flaschen Alkoholika auffanden und eine Alkoholisierung der Fahrerin nicht ausgeschlossen werden konnte, musste sie zur Entnahme zweier Blutproben in ein Klinikum gebracht werden. Die Polizisten beschlagnahmten die Fahrerlaubnis der Frau. Aufgrund des entstandenen Totalschadens musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Gammertingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Mutmaßlich weil ein 70-jähriger Sprinter-Lenker einen 62-jährigen Kraftrad-Fahrer übersehen hat, kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr zu einem Unfall auf der K 8201. Der Lenker des Kraftrads war von Inneringen kommend in Richtung Harthausen unterwegs, als er an der Einmündung zur L 275 in Richtung Gammertingen abbiegen wollte. Der Fahrer des Sprinters wollte von der Landstraße in Richtung Harthausen abbiegen und nahm dabei dem abbiegenden Motorradfahrer die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und der 62-Jährige wurde von seiner Maschine geschleudert. Der Mann trug schwere Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert.

Sauldorf

Mutmaßlicher medizinischer Notfall endet mit Unfall

Ein 73-jähriger Fahrzeug-Lenker verunfallte am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der Hauptstraße. Der Mann war von Krumbach kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er laut Zeugen kurz nach der Einmündung Bitzenäcker seinen VW stark beschleunigte und von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw über einen Rad-/Fußweg geschleudert und prallte schlussendlich gegen einen Straßenmast. Der Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Straßenmast wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Boden gerissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein medizinischer Notfall des Fahrers unfallursächlich sein. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 4.000 Euro, während der Schaden an dem Mast auf etwa 2.500 Euro beziffert wird. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Kollision von Pedelec und Pkw

Vermutlich weil eine 53-jährige VW-Fahrerin eine 69-jährige Pedelec-Lenkerin übersehen hat, kollidierten beide Fahrzeuge am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße. Beide Frauen waren in Fahrtrichtung Herbertingen unterwegs, als die Lenkerin des VW in die Moosheimer Straße abbiegen wollte und dabei die Pedelec-Lenkerin touchierte. Diese stürzte von ihrem Fahrrad und wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen des Unfalls ist der genaue Unfallhergang derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Bad Saulgau. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.200 Euro.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Ein 36-jähriger Audi-Lenker fuhr am Donnerstag um kurz vor 10 Uhr einer vorausfahrenden 60-jährigen Renault-Fahrerin auf der L 194 auf. Beide Fahrzeug-Lenker waren von Ostrach kommend in Richtung Pfullendorf unterwegs, als die Lenkerin des Renault abbiegen wollte und hierzu ihre Geschwindigkeit verringerte. Der nachfolgende Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Heck des Renault. Die 60-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, während dieser am Renault auf 2.000 Euro beziffert wird. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich im Anschluss ein Abschleppdienst.

Pfullendorf

Unfall bei Ausparkmanöver auf Parkplatz

Ein 62-jähriger Leichtkraftrad-Lenker wurde am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Äußerer Mühlweg" beim Ausparken von einem 20-jährigen VW-Fahrer angefahren. Der 62-Jährige rollte sein Kraftrad rückwärts aus einer Parklücke, um dann den Motor zu starten. Hierbei stand er hinter dem parkenden VW, als der Fahrer diesen rückwärts ausparken wollte und den Motorroller erfasste, welcher in der Folge umkippte. Der Fuß des 62-Jährigen wurde dabei zwischen seinem Gefährt und der Straße eingeklemmt, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Pfullendorf

Versuchter Aufbruch eines Parkautomaten - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag, dem 16.09 und dem gestrigen Donnerstag den Automaten auf einem Parkplatz in der Straße "Am Litzelbacher Weg" gewaltsam aufzubrechen versucht. Der Täter versuchte durch das Öffnen des Kassenschachts das darin befindliche Bargeld zu entwenden, was ihm aber letztendlich nicht gelang. Somit entstand am Automaten ein Sachschaden von 500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet etwaige Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell