Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ schwerer Verkehrsunfall nach Frontalkollision auf Landesstraße 233 ++ drei Schwerstverletzte nach Kollision beim Abbiegen ++ Rettungshubschrauber im Einsatz ++ Landesstraße voll gesperrt ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüneburg (ots)

++ schwerer Verkehrsunfall nach Frontalkollision auf Landesstraße 233 ++ drei Schwerstverletzte nach Kollision beim Abbiegen ++ Rettungshubschrauber im Einsatz ++ Landesstraße voll gesperrt ++ Drohne und Gutachter im Einsatz ++

Landkreis Uelzen - Bardenhagen/Bienenbüttel/Eitzen I/Melbeck

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Schwerstverletzten kam es in den Nachmittagsstunden des 13.04.23 auf der Landesstraße 233 im Bereich des Abzweigs nach Eitzen I. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 45 Jahre alter Fahrer eines VW Touareg gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße von Lüneburg/Melbeck kommend nach links in Richtung Eitzen I abgebogen. Dabei übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Pkw Audi A3 eines 34-Jährigen, der auf der Landesstraße 233 von Bardenhagen in Richtung Melbeck unterwegs war.

Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle befindet sich in einem 70 km/h-Bereich.

Den 34 Jahre alte Fahrer des Pkw Audi sowie seinen ebenfalls schwerstverletzten Beifahrer mussten Rettungskräfte aus dem Fahrzeug "bergen". Beide jungen Männern wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Hamburg geflogen.

Der Sachschaden wird aktuell mit gut 30.000 Euro beziffert.

Neben den verschiedenen Rettungskräften waren mehrere Notärzte sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg waren neben der Polizeidrohne auch ein Gutachter vor Ort. Die Landesstraße ist aktuell noch für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme voll gesperrt.

++ Unfallbilder unter www.polizeipresse.de ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell