POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15./16.04.23 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruchdiebstahl Firma

Zu einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Gebrüder-Heyn-Straße kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Unbekannte Täter öffneten hier mehrere Container und drangen gewaltsam in das Bürogebäude ein. Erlangt wurden vermutlich Werkzeuge, Rechner und Buntmetall. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Einen auf einem Parkplatz in der Straße "Auf dem Harz" abgestellten Pkw Audi brachen Unbekannte am Vormittag des 15.04.23 auf. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und erbeuteten einen Rucksack und eine Kamera. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Zu einem Zimmerbrand in einem Wohncontainer der Gemeinschaftsunterkunft in der Lüneburger Straße kam es am 14.04.2023 gegen kurz nach 23 Uhr. Aus zunächst ungeklärter Ursache brannte es im Bereich eines einzelnen Zimmers. Ein 47 und ein 57 Jahre alter Bewohner der Unterkunft wurden augenscheinlich durch Rauchgase leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Lüneburg - Rauchmelder und aufmerksamen Nachbarn sei Dank

In der Nacht zu Samstag meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Snell-Straße gegen kurz nach Mitternacht einen ausgelösten Rauchmelder in einer Nachbarwohnung. Die 50-jährige Bewohnerin der fraglichen Wohnung kann erst nach Türöffnung durch die Feuerwehr angetroffen werden. Eine neben dem Herd stehende Papierrolle war u.a. bereits in Brand gesetzt worden und führte zur Auslösung des Rauchmelders. Die Bewohnerin hatte vergessen eine Herdplatte auszuschalten und war eingeschlafen. Hierbei überhörte sie augenscheinlich alkoholisiert selbst den Rauchmelder und erste Kontaktversuche. Sie wurde vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Klinikum gebracht.

Dahlenburg OT Dumstorf - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen verunfallte ein alkoholisierter 21-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes-Benz im Bereich Eimstorfer Weg/Im Dorfe. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Unfallverursacher pustete 1,53 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 15.04.2023, gegen 03:20 Uhr, kontrollierte die Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Dannenberger Straße in Hitzacker einen 24 Jahre alten Fahrzeugführer. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und sich lediglich mit einem ägyptischen Führerschein ausweisen konnte. Zudem entstanden im weiteren Verlauf der Kontrolle Zweifel an der Echtheit des Führerscheins, weshalb der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt wurde. Den Mann erwartet mindestens ein Strafverfahren bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Diebstahl einer Geldkassette sowie mehrerer Kartoffelsäcke

Am Samstag, den 15.04.2023 entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldkassette sowie drei Kartoffelsäcke aus einem Verkaufsstand in Schnega, Ortsteil Molden. In der Geldkassette befanden sich zum Zeitpunkt der Tat ca. 90 Euro. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf mögliche Täter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Clenze: 05844/976400

Tätlicher Angriff und Widerstand, versuchte Gefangenenbefreiung und ein beschädigter Streifenwagen

Am Samstag, den 15.04.2023, gegen 23:45 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen 23 Jahre alten Mann aufmerksam, der lautstark herumschrie. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung näherte sich eine zweite, 22 Jahre alte, männliche Person den eingesetzten Beamten und versuchte, die Sachverhaltsaufnahme zu behindern und die andere Person zu einer Flucht zu animieren. Im weiteren Verlauf versuchte die zweite Person die eingesetzten Beamten an der Verfolgung des fliehenden Beschuldigten zu hindern. Nachdem die eingesetzten Beamten den 23-jährigen Mann ergriffen, versuchte dieser sich mittels Tritten, Bissen und Schlägen erneut zu befreien, wodurch drei der Beamten leicht verletzt wurden. Während des Transportes zum Gewahrsamsbereich des PK Lüchow beschädigte der Beschuldigte zudem durch mehrere Kopfstöße die Verglasung des Streifenwagens. Die beiden Männer erwarten diverse Strafverfahren, unter anderem wegen versuchter Gefangenenbefreiung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Uelzen

Sachbeschädigung Bad Bodenteich

Am Freitagabend kam es in Bad Bodenteich, auf dem Gelände der Brandruine, Studio 21, zu einem Diebstahl von 2 Außenscheinwerfern. Zudem konnten Beschädigungen durch Feuer an einer Holzhütte festgestellt werden. Die Polizei Bad Bodenteich bittet um Hinweise: 05824-965980.

Fahren unter Einfluss

Am Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei im Uelzener Stadtgebiet eine 24-jährige E-Scooter-Fahrerin, die unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Verkehrsunfall mit Verletzten und Fahrerflucht

Am Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Uelzen. Eine 27-jährige Fußgängerin überquerte einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße. Hierbei wurde diese durch einen unbekannten Pkw-Fahrer, der von der Ringstraße kommend nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersehen. Die Fußgängerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen: 0581-930215.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Freitagmorgen kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße in Uelzen. Hierbei wird ein Ackerschlepper zunächst von zwei Pkw überholt und biegt nach links ab. Hierbei übersieht er einen 58-jährigen Pkw-Fahrer, der sich als drittes Fahrzeug im Überholvorgang befindet und leicht verletzt wird. Der 63-jährige Fahrer des Ackerschleppers wird ebenfalls leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 4

Am Freitagvormittag kommt es in Uelzen auf der B4, in Fahrtrichtung Lüneburg zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hierbei übersieht der 28-jährige Fahrzeugführer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine einen Pkw, der an der roten Lichtsignalanlage zum Stehen kommt. Beim Versuch diesem auszuweichen, kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw, der sich auf der Gegenfahrbahn befindet. Die beiden Pkw-Fahrer (43 Jahre und 58 J.) werden leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag kommt es zwischen 10.50 Uhr und 11:18 Uhr, auf dem Parkplatz beim Toom Baumarkt, in der Hambrocker Straße in Uelzen zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hierbei wird ein geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise: 0581-930215.

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstagnachmittag, um ca. 16.10 Uhr, kommt es in Uelzen, in der Straße Tatern zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zeugen beobachten einen weißen Auslieferungstransporter der Firma Sixt mit einem Münchener Kennzeichen, der rückwärts gegen einen Stromkasten fährt und im Anschluss flüchtet. Hierbei wird der Stromkasten sowie der sich dahinter befindliche Grundstückszaun beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter: 0581-930215.

Einbruchdiebstahl auf Milchhof

Am Sonntagmorgen, um 04:17 Uhr, dringen unbekannte Täter gewaltsam in einen Verkaufsraum auf einem Milchhof in Oetzen ein und erlangen eine Geldwechselkassette mit Bargeld aus einem Verlaufsautomaten. Anschließend flüchten die Täter mit einem Pkw in Richtung Uelzen. Die Polizei bittet um Hinweise: 0581-930215.

Körperverletzung in Bad Bodenteich

Am Samstagabend kommt es im Seepark in Bad Bodenteich zu einer Körperverletzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 40-Jährigen. Das 40-Jährige Opfer wird hierbei leicht verletzt. Täter und Opfer fallen hierbei ins Wasser und werden mit einer leichten Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht.

