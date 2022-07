Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Geschwindigkeitskontrollen in der 31. Kalenderwoche

Krefeld (ots)

Wir wollen Sie und Ihre Familien vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet alle, deshalb kontrollieren Stadt Krefeld und Polizei in der 31. Kalenderwoche unter anderem hier:

Montag, 1.8.2022: Vulkanstraße, Kimpler Straße, Nauenweg, Moylandstraße, Am Flohbusch, Moerser Straße, Gladbacher Straße, Forstwaldstraße, Kaiserplatz, Zwingenbergstraße

Dienstag, 2.8.2022: Rosenstraße, Am Saxhof, Breslauer Straße, Friedrichstraße, Asberger Straße, Mevissenstraße, Bruchfeld, Alte Linner Straße, Breiten Dyk, Königsberger Straße

Mittwoch, 3.8.2022: Sternstraße, Neuer Weg, Kürfürstenstraße, Uerdinger Straße, Breitenbachstraße, Magdeburger Straße, Deutscher Ring, Hubertusstraße, Düsseldorfer Straße, Heinrich-Malina-Straße

Donnerstag, 4.8.2022: Ossumer Straße, Fütingsweg, Erkelenzer Straße, Lange Straße, Tiergartenstraße, Papendyk, Fütingsweg, Bataverstraße, Oberbruchstraße, Bruchfeld, Wilhelmstraße

Freitag, 5.8.2022: Reitweg, Charlottering, Fette Henn, Am Porthspick, Hochfelder Straße, Schönwasserstraße, Am Mariengraben, Alte Kemmerhofstraße, Husarenallee, Am Flohbusch

Samstag, 6.8.2022: Wilhelmshofallee, Ostwall, Ortmannsheide, Blumentalstraße, Westparkstraße, Birkschenweg

Darüber hinaus müssen Sie im gesamten Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen rechnen. (245)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell