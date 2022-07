POL-KR: Cracau: Mädchen nach Sturz mit dem Fahrrad verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Ein 85-Jähriger hatte am Donnerstag (21. Juli 2022) gegen 12:15 Uhr gerade sein Auto in seiner Garage am Grünen Dyk abgestellt und die Fahrertür geöffnet, als ihm eine unbekannte Frau seine Armbanduhr vom Handgelenk riss. Der Senior versuchte sie festzuhalten, dabei verlor sie ihre Bluse. Die Täterin flüchtete ohne Oberteil über den Grünen Dyk und stieg dort in einen weißen, eckigen Kleinwagen, in ...

mehr