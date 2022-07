Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verberg: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24. Juli 2022) prallte ein Pkw gegen zwei Bäume und überschlug sich daraufhin. Der Fahrer des Pkw wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 00:10 Uhr befuhr ein 41-jähriger Krefelder mit seinem Pkw den Europaring in Fahrtrichtung stadtauswärts. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte im weiteren Verlauf gegen zwei Bäume und gegen die Leitplanke, überschlug sich daraufhin und blieb in Dachlage liegen. Der Fahrzeugführer war alleine unterwegs. Durch den Verkehrsunfall wurde er lebensgefährlich verletzt. Vor Ort wurde er zuerst durch Polizeikräfte, kurze Zeit später durch Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Krefeld erstversorgt. Im weiteren Verlauf wurde er in ein Krefelder Krankenhaus verbracht. Der Pkw erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Für Hinweise bzw. sollten Sie Zeuge des Verkehrsunfalls geworden sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

