POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 05.03.2023

Verkehrsunfallflucht

Goslar.

Zwischen Freitagabend, ca. 19:30 Uhr, und Samstagvormittag, ca. 10:00 Uhr, touchierte in der Hahnenbergstraße in Oker ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Seat Ateca mit GS- Zulassung. Es entstand Sachschaden. Der/Die bislang unbekannte Unfallverursacher*in entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort.

Fahrten unter BtM-Einfluss

Goslar.

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung in Jürgenohl eine 21jährige Pkw-Führerin. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung durch berauschende Mittel. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung in der Bassgeige einen 30jährigen Pkw-Führer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung der berauschenden Mittel. In der Folge wurde ein Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Mit Verkehrskontrolle nicht einverstanden

Goslar.

Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung in der Bassgeige eine Verkehrskontrolle durch. Ein 38jähriger Pkw-Führer wollte sich dieser nicht unterziehen und schloss sich in seinem Fahrzeug ein. Erst nach deutlicher Darlegung der Rechtslage und Androhung weiterer Maßnahmen kam er den Anweisungen der Beamten nach. Der Fahrzeugführer zeigte keinerlei Auffälligkeiten und konnte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen. Aufgrund seiner Handlungen wurde allerdings ein Strafverfahren eingeleitet.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Goslar.

Im Stadtgebiet Goslar wurden seit dem 01. März mehrere versicherungspflichtige Fahrzeuge überprüft. Bei einigen war zum Zeitpunkt der Kontrolle der Versicherungsschutz erloschen. An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die "grünen" Versicherungskennzeichen mit Ablauf des Monats Februar ihre Gültigkeit verloren haben. Die aktuell gültigen Kennzeichen sind "schwarz".

