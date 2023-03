Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 04.03.2023

Goslar (ots)

Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 04.03.2023

Beleidigung und Körperverletzung in einem Pflegeheim

In einer Vienenburger Pflegeeinrichtung kam es am gestrigen 03.03.2023 zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem Bewohner dieser Einrichtung und einer Pflegekraft. Dieses Streitgespräch eskalierte in weiterer Folge zu einer Beleidigung und Körperverletzung zum Nachteil der weiblichen Pflegekraft. Die 55jährige Pflegekraft wurde durch einen Schlag gegen den Oberkörper leicht verletzt. Gegen den 33jährigen Bewohner wurde ein Strafverfahren hinsichtlich den Tatbeständen der Beleidigung und der Körperverletzung nach dem StGB eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Bad Harzburg / Zeugenaufruf

Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es in dem Zeitraum von Donnerstag, dem 02.03.2023, 23.00 Uhr und Freitag, dem 03.03.2023, 13.00 Uhr. In diesem Zeitraum parkte ein schwarzer VW Golf in der Ilsenburger Straße. Der PKW war verkehrsgerecht am Fahrbahnrand in Richtung Eckertal geparkt worden. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit bisher unbekanntem Fahrzeug beschädigte diesen PKW offensichtlich beim Vorbeifahren. Der linke Aussenspiegel des VW wurde beschädigt. Ein Strafverfahren hinsichtlich des "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" wurde durch das Polizeikommissariat Bad Harzburg eingeleitet. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

