Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch in Spielhalle

Viele Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Goslar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Spielhalle in der Wittenstraße in Goslar ein.

Im Objekt wurden Spielautomaten gewaltsam geöffnet und Geldbehälter entwendet. Anschließend entkamen der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Goslar sucht Zeugen und nimmt Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Am Mittwoch führte die Polizei Goslar ihre Kontrollen des gewerblichen Güter- und Schwerlastverkehrs fort.

Auf dem Großparkplatz an der Nordhäuser Straße in Bad Harzburg hatten die Einsatzkräfte zwischen 8.30 und 12.30 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet und insgesamt neun LKW, einen Kleintransporter sowie ein Kleinkraftrad näher in Augenschein genommen.

Die festgestellten Beanstandungen waren 36 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, dreimal ungenügende Ladungssicherung sowie sechs Geschwindigkeitsverstöße. Des Weiteren wiesen drei der kontrollierten Fahrzeuge Sicherheitsmängel auf. In diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Weitere Feststellungen aufgrund Kennzeichendiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs ziehen strafrechtliche Ermittlungen nach sich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell