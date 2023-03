Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 02.03.2023

Versuchter Betrug:

Am 28.02.2023, gegen 14:51 Uhr, erhielt eine 86-jährige Geschädigte aus Clausthal-Zellerfeld einen Telefonanruf. Am Telefon teilten ihr die mutmaßlichen Betrüger mit, an einem Gewinnspiel teilgenommen und einen hohen Geldbetrag gewonnen zu haben. Für die persönliche Übergabe des Geldes müsse ein Pauschalbetrag in Höhe von 100 EUR in Form einer Paysafecard (Bezahlkarte für das Internet) bezahlt bzw. die Nr. der Paysafecard übermittelt werden. Diese Paysafecard müsse zuvor an einer örtlichen Tankstelle gekauft werden.

Mit dieser Aufladekarte hätten die Täter die Möglichkeit gehabt, auf Kosten der Geschädigten Online Waren einzukaufen. Die Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und setzte daraufhin die Polizei in Kenntnis und brach den Kontakt zu den Betrügern ab. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät Ihnen, sich nicht auf dubiose "Gewinnversprechen" einzulassen, insbesondere dann nicht, wenn Sie nicht an Gewinnspielen teilgenommen haben.

Ab dem 01.03.2023 neues "Versicherungsjahr" für versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge:

Das PK Oberharz erinnert Sie gerne daran, für Ihre versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuge (Motorroller, E-Scooter pp.) eine neue Pflichtversicherung für das Jahr 2023 (Stichtag 01.03.2023) bei Ihrer Versicherung abzuschließen.

Die Farbe des Kennzeichens ändert sich von grün auf schwarz. Sollten Sie dennoch mit einem Kraftfahrzeug/ Kennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2022 am öffentlichen Verkehrsraum teilnehmen, droht Ihnen die Einleitung eines Strafverfahrens (Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz). Die neuen Versicherungskennzeichen erhalten Sie bei Ihrer Versicherungsgesellschaft.

