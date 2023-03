Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugen für Pkw-Diebstahl und Einbruch in Werkstattgebäude gesucht

Goslar (ots)

Ein weißer Toyota Lexus, mit dem amtlichen Kennzeichen GS-K 313, wurde vom Gelände eines Autohandels in Goslar-Baßgeige entwendet.

Der Geschädigte hatte den Pkw letztmals am Montagabend, gegen 18 Uhr, auf dem Hof des Autohandels im Pracherstieg 7, gesehen. Am Folgetag bemerkte er um ca. 7.30 Uhr, dass der Toyota nicht mehr an seinem Platz stand. Zudem stellte er an einem daneben geparkten grauen 5er BMW Beschädigungen fest, die vermutlich bei der Entwendung des Toyota verursacht worden waren.

Hinweise, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Bei einem Einbruch in ein Werkstattgebäude im Ortsteil Jürgenohl wurden hochwertige Elektroniksysteme und Werkzeuge entwendet.

In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, waren der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam in das Gebäude in der Straße Fliegerhorst am Rand des Neubaugebietes eingedrungen. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände im Wert von etwa 35.000 EUR erbeutet.

Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen machen kann wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 anzurufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell