Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 28.02.2023

Goslar (ots)

Seesen

Am 27.02.2023 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 45jähriger Seesener die Katelnburgstraße in Rhüden in Richtung Hildesheimer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 14 übersieht der Seesener ein rechtsseitig geparktes Fahrzeug und fährt auf dieses auf. Der Verursacher verletzt sich und wird mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Seesen verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Geschätzte Schadenssummer ca. 6000,- Euro.

Seesen

Am 27.02.2023 meldet eine 69jährige Geschädigte der Polizei Seesen, dass von ihrem Konto unberechtigt mehrere Abbuchungen erfolgten. Die Abbuchungen wurden von einer Firma aus Nordrhein-Westfalen getätigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Verdacht eines Betruges liegt vor.

Seesen

In der Zeit vom 18.02. - 20.02.23 gehen unbekannte Täter gewaltsam zwei Geldspielautomaten im Autohof Rhüden an. Die Automaten werden mittels unbekanntem Bohrgerät geöffnet und die innen befindlichen Geldkassetten entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 27.02.23 gegen 14:30 Uhr versuchen zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Herrhausen zu gelangen. Sie betreten das rückwärtige Grundstück und versuchen die hintere Eingangstür aufzuhebeln. Dies kann ein Nachbar beobachten und die Polizei verständigen. Die Täter flüchten in unbekannte Richtung. Die Nahbereichsfahndung verlief negativ. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Aufgrund des aufmerksamen Nachbarn konnte ein Einbruchdiebstahl verhindert werden. Weitere Beobachtungen/ Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

