Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Mann bei Unfall mit Rasentraktor schwer verletzt

Engen-Neuhausen (ots)

Ein 67 Jahre alter Mann ist in der Lindenstraße bei Mäharbeiten mit seinem Rasentraktor schwer verunglückt. Der Unfall passierte kurz nach 15 Uhr. Der Hergang noch nicht ganz geklärt. Der Spurenlage und Zeugenangaben zufolge geriet der Traktor seitlich in den am Grundstück vorbeiführenden Hepbach, wo er auf die Seite kippte. Hierdurch zog sich der 67-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Notarzt und Rettungsdienst kamen an die Unglücksstelle. Per Hubschrauber kam der Mann in eine Klinik. Die Ärzte bezeichnen seinen Verletzungszustand als stabil. Die Polizei hat keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter.

