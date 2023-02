POL-GS: Ein Verletzter und zweimal Totalschaden bei Verkehrsunfall in Goslar

Goslar (ots) - Seesen Am 27.02.2023 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 45jähriger Seesener die Katelnburgstraße in Rhüden in Richtung Hildesheimer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 14 übersieht der Seesener ein rechtsseitig geparktes Fahrzeug und fährt auf dieses auf. Der Verursacher verletzt sich und wird mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Seesen verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Geschätzte ...

