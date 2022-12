POL-HX: E-Scooter kollidiert mit Pkw

Brakel (ots) - Am Montag, 28. November, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr, wurde einem 87-Jährigen Mann in einem Supermarkt an der Warburger Straße in Brakel die Geldbörse entwendet. In dem Portemonnaie befand sich Bargeld in dreistelliger Höhe sowie ein Ausweis und mehrere Bankkarten, welche nach dem Vorfall direkt gesperrt wurden. Der 87-Jährige bemerkte den Verlust erst an der Kasse, als er seinen Einkauf bezahlen wollte. Die Polizei hofft auf ...

mehr