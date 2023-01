POL-EL: Papenburg - Trockner in Brand geraten - 50.000 Euro Schaden

Lingen (ots) - Am Freitag zwischen 06.50 Uhr und 16.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Tiefgarage "Pferdemarkt" in der Wilhelmstraße einen weißen Pkw Seat Leon. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher, sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

