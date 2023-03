POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissarait Seesen vom 03.03.2023

Goslar (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Spielhalle in der Wittenstraße in Goslar ein. Im Objekt wurden Spielautomaten gewaltsam geöffnet und Geldbehälter entwendet. Anschließend entkamen der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Goslar sucht Zeugen und nimmt Hinweise zum Tatgeschehen ...

mehr