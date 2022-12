Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lackkratzer + Glück im Unglück? Dieb übersieht Tageseinnahmen + Einbruch in KFZ-Werkstatt + Haustür beschädigt + Schmuck entwendet + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Lackkratzer

Beide linke Türen eines geparkten schwarzen Audi Q3 zerkratzten Unbekannte und verursachten damit etwa 1.000 Euro hohe Schäden. Zur Tatzeit am Freitag, 23. Dezember, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, stand der Audi "In der Badestube". Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Glück im Unglück? Dieb übersieht Tageseinnahmen

Bei dem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Am Bahnhof gelangte ein Dieb an mehrere hundert Euro Bargeld und verursachte zudem einen etwa 500 Euro hohen Schaden an der Eingangstür. Den höchsten Bargeldbetrag übersah er bei seiner Suche offenbar und flüchtete am Samstag, 24. Dezember, zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr, ohne die Tageseinnahmen anzurühren. Die Kripo bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Einbruch in KFZ-Werkstatt

Mit Hilfe eines Baugerüsts verschafften Diebe sich in über zwei Meter Höhe Zutritt zu einer KFZ-Werkstatt in der Niederrheinischen Straße. Zwischen 18 Uhr am Freitag, 23. Dezember, und 8.30 Uhr am Samstag öffneten sie gewaltsam den Tresor und flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro Bargeld. Zudem hinterließen sie Schäden von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Haustür beschädigt

Unbekannte beschädigten den Glaseinsatz einer Haustür von einem Mehrfamilienhaus in der Nikolauskirchstraße. Der rund 600 Euro hohe Schaden entstand am Sonntag, 25. Dezember, gegen 5.05 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Cölbe: Schmuck entwendet

Durch das Einschlagen eines Fensters gelangten Diebe in der Bergstraße in ein Einfamilienhaus und durchsuchten es am Sonntag, 25. Dezember, zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr. Mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro flüchteten die Unbekannten. Am Haus entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Mit Bahnschranke kollidiert

Am Bahnübergang "An der Ohmtalbahn" in der Niederrheinischen Straße kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit der Schranke am rechten Fahrbahnrand und beschädigte sie dadurch. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt zwischen Donnerstag, 22. Dezember, 15.45 Uhr, und Freitag, 8.15 Uhr, ohne sich um den etwa 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Gladenbach- Weidenhausen: Mit Verkehrsschild kollidiert und geflüchtet

Den Spuren nach zu urteilen fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der B255 von Bischoffen nach Gladenbach, als er in Weidenhausen aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr er eine Verkehrsinsel, stieß gegen ein Verkehrsschild und flüchtete. Neben dem umgeknickten Verkehrsschild fanden die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme am Dienstag, 27. Dezember, gegen 0.40 Uhr auch mehrere Fahrzeugteile. Der Schaden vor Ort beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an, die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall gesehen? Wem sind ungewöhnliche Geräusche in diesem Zusammenhang aufgefallen, so dass die Unfallzeit näher eingeschränkt werden kann? Wer hat ein beschädigtes Fahrzeug in der Nähe bemerkt? Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Weimar- Niederweimar: Ford touchiert

In der Alte Schulstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken einen gegenüberstehenden schwarzen Ford. Am Fokus entstanden dabei am Donnerstag, 22. Dezember, zwischen 7.40 Uhr und 7.45 Uhr etwa 2.000 Euro hohe Schäden, der Verursacher flüchtete unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

