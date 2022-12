Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Verletzte nach Unfall durch Ölspur

Polizei bittet um Hinweise auf Verursacher + Spiegel touchiert und abgehauen +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe: Zwei Verletzte nach Unfall durch Ölspur / Polizei bittet um Hinweise auf Verursacher

Zwischen Bracht und Schönstadt kam es auf der Kreisstraße 3 am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 14 Uhr war der 31-jährige, aus dem Kreis Hameln-Pyrmont stammende Fahrer eines grauen Mitsubishi unterwegs in Richtung Schönstadt. Offenbar aufgrund einer auf der Fahrbahn befindlichen Ölspur verlor der 31-Jährige die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und prallte frontal mit einem entgegenkommenden, schwarzen Ford zusammen, in welchem eine 25-jährige Frau aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf in Richtung Bracht unterwegs war.

Rettungskräfte brachten die zwei verletzten Personen ins Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Nicht bekannt ist aktuell, durch wen die Ölspur zuvor verursacht worden war. Die Polizei in Stadtallendorf ermittelt nun und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06428/93050.

Biedenkopf: Spiegel touchiert und abgehauen I

Am Dienstagabend (20.12.) beschädigte ein vorbeifahrender PKW den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in Höhe der Schulstraße 13 parkenden, weißen Citroen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in dreistelliger Höhe zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall zwischen 19.20 Uhr und 19.30 Uhr hatten beobachten können, sich unter Tel. 06461/92950 zu melden.

Dautphetal: Spiegel touchiert und abgehauen II

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (21.12) im Ortsteil Friedensdorf an einem schwarzen Ford. Zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr stand der Kuga am Fahrbahnrand zwischen Apotheke und Arztpraxis in der Lahnstraße. Offenbar war ein anderes Fahrzeug am Außenspiegel hängen geblieben, sodass dieser zu Bruch ging. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06461/92950.

