Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 04.03.2023

Goslar (ots)

Einbruch

Goslar.

Zwischen Donnerstagabend, ca. 17:30 Uhr, und Freitagmorgen, ca. 07:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Danziger Straße in Goslar. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe an der Gebäuderückseite gelangten der/die Täter in das Innere des Geschäftes und suchten nach Wertgegenständen. Der/die Täter entkamen unerkannt.

Schockanruf/Betrugsversuch

Liebenburg.

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16:40 Uhr und 16:45 Uhr, meldete sich ein bislang unbekannter Mann telefonisch bei einer 93jährigen Liebenburgerin. Der Mann gab sich als Rechtsanwalt aus und teilte der Frau mit, dass deren Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, nur die Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe abwenden. Die Frau suchte in der Folge tatsächlich Wertgegenstände zusammen, um diese später zu übergeben. Glücklicherweise erschien ihr Sohn während eines weiteren Telefonats und beendete das Telefongespräch.

An dieser Stelle ergeht folgender Hinweis :

- Sprechen Sie mit Angehörigen oder auch Nachbarn über betrügerische Anrufe

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder andere Wertgegenstände bitten oder nach Vermögensverhältnissen ausfragen

- Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen. Die Polizei wird niemals telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen fordern

- Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei. Scheuen Sie sich nicht davor, den Polizeinotruf unter der 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Bitte beenden Sie das Gespräch sofort ohne Angabe von personenbezogen Daten oder Angaben zu vorhandenen Geldmitteln oder Wertgegenständen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell