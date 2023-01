Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, B28 - Mit Alkohol am Steuer

Willstätt (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr am frühen Montagmorgen die B28 in Richtung Kehl. Gegen 2.30 Uhr soll er nach derzeitigem Sachstand aufgrund des vorangegangenen Alkoholkonsums im Bereich der Ausfahrt Kork von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dortige Fahrbahntrennung gefahren sein. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle attestierte ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von fast einem halben Promille, was im weiteren Verlauf eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Schaden am Fahrbahnteiler wird auf rund 800 Euro beziffert.

