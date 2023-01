Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Schwer verletzt

Achern (ots)

Ein schwer verletzter 29-Jähriger musste nach einer Auseinandersetzung am frühen Samstagabend, die sich mutmaßlich in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Morez Straße zugetragen hatte, in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es im Verlauf des Samstags zu einem Streit mit einem noch unbekannten Kontrahenten gekommen sein. Im Zuge dessen sei der Endzwanziger durch ein Messer verletzt worden. Die Hintergründe des Vorfalls sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

/ya

