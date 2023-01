Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kripo ermittelt

Baden-Baden (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am 2.1.2023, die sich zwischen einer 40 Jahre alten Frau und einer 44-Jährigen zur Mittagszeit am Augustaplatz zugetragen haben soll, ist die Mittvierzigerin im Verlauf des Sonntags an der Folge einer Kopfverletzung gestorben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es zwischen den beiden zunächst zu einem verbalen Disput gekommen sein, in Folge dessen die Jüngere ihrer Kontrahentin einen Schlag versetzte. Die Verletzte soll eine medizinische Versorgung zunächst abgelehnt haben, bevor sie sich nach drei Tagen eigenständig in ein örtliches Klinikum begab und nach weiteren drei Tagen ihrer Verletzung erlag. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls übernommen.

