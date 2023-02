POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kevelaer (ots) - Am Mittwoch (22. Februar 2023) kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Kfz. Unbekannte Täter schlugen an der Venloer Straße in Kevelaer, die Dreiecksscheibe der Beifahrertüre eines roten Ford Fiesta ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Bargeld und entfernten sich ...

