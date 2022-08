POL-PIKIB: Aufbruch eines Zigarettenautomaten gescheitert

Eisenberg (ots) - Am 07.08.22, gegen 03:07 Uhr, kam es in der Würzgasse zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Es wurden jeweils die Außenspiegel an den Fahrzeugen beschädigt. Ersten Zeugenaussagen zufolge können die Täter wie folgt beschrieben werden: 1.Person: männlich, ca. 18 Jahre- 25 Jahre, kräftige Figur, bekleidet mit hellem Jogginganzug 2.Person: männlich, ca. 18 Jahre- 25 Jahre, schlanke Figur, ...

mehr