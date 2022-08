Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Eisenberg (ots)

Am 07.08.22, gegen 03:07 Uhr, kam es in der Würzgasse zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Es wurden jeweils die Außenspiegel an den Fahrzeugen beschädigt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge können die Täter wie folgt beschrieben werden:

1.Person: männlich, ca. 18 Jahre- 25 Jahre, kräftige Figur, bekleidet mit hellem Jogginganzug

2.Person: männlich, ca. 18 Jahre- 25 Jahre, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Kleidung und weißen Schuhen

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell