Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Bolanden (ots)

In der Zeit vom 04.08.22, 22:00Uhr, bis zum 05.08.22, 13:30Uhr, kam es in der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter rissen ein Fenstergitter heraus, hebelten das dahinter befindliche Kellerfenster auf und gelangten durch dieses in das Haus. Dort wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und ein Tresor aufgeflext. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell