Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht auf dem DM-Parkplatz in Eisenberg

Kirchheimbolanden (ots)

Am 30.07.2022 zwischen 10:15 Uhr und 11:40 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw auf dem Parkplatz vor dem "DM"-Markt in Eisenberg. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte musste sie eine Beschädigung an ihrer Fahrertür feststellen. Vermutlich ist der neben ihr Parkende beim Ein- oder Ausparken gegen ihr Fahrzeug gefahren. Der Unfallverursacher meldete den Unfall jedoch nicht, sondern fuhr einfach weg ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

